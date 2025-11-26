EEUU ya no considera estas carreras como profesiones: quedan fuera del apoyo federal

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Donald Trump anunció que dejará de considerar como “profesionales” a carreras históricamente valoradas, tales como enfermería, arquitectura, contabilidad y educación.

Este cambio, parte de la legislación “One Big Beautiful Bill”, limitará drásticamente los préstamos federales para estos estudiantes a partir del 1 de julio de 2026. Los gremios advirtieron que la medida agravará la escasez de profesionales en sectores clave como la salud y la construcción.

¿Cómo cambia la clasificación de carreras profesionales en EEUU?

El Departamento de Educación del gobierno de Trump lanzó un golpe inesperado a varias disciplinas académicas al modificar su estatus oficial. La administración ya no considerará como “profesionales” a programas de estudio clave, aplicando una norma federal de 1965.

Esta regla obliga a que los programas con ese estatus impliquen un nivel académico más avanzado al de una licenciatura y una licencia profesional.

La lista de carreras afectadas incluye enfermería, arquitectura, contabilidad, educación, trabajo social, fisioterapia, audiólogos y asistentes médicos, entre otros. Este cambio es una reforma con fuertes implicaciones sociales y de financiamiento.

¿Cómo afecta la nueva ley el financiamiento de estudiantes?

La nueva legislación, bautizada como “One Big Beautiful Bill”, entrará en vigor el 1 de julio de 2026. El impacto más directo es el límite impuesto a los préstamos federales que pueden solicitar los estudiantes de estas carreras.

Los estudiantes podrán solicitar hasta 20.500 dólares al año, con un tope de 100.000 dólares en total.

