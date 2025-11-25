USCIS lanza advertencia para los inmigrantes: ¿Por qué debes tramitar tus papeles antes del 31 de diciembre?

Suscríbete a nuestros canales

Expertos legales advierten a la comunidad migrante sobre la necesidad inmediata de formalizar sus solicitudes ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) antes del cierre de año.

Esto debido a que el organismo implementará un aumento de tarifas por inflación a partir del 1 de enero de 2026.

Armando Olmedo, vicepresidente y asesor legal de Univision, insta a los residentes elegibles para la ciudadanía o la 'green card' a iniciar sus gestiones antes de esa fecha límite.

La intención es evitar los sobrecostos y esquivar los nuevos obstáculos burocráticos que complicarán los exámenes de naturalización, los cuales ahora incluyen requisitos más estrictos sobre el buen carácter moral.

La recomendación busca que los solicitantes aseguren sus derechos políticos de cara a futuros ciclos electorales y eviten las trabas de un sistema que prevé endurecer los procesos de admisión.

Panorama

El panorama se torna más desafiante con la contratación de nuevos jueces y abogados que acelerarán la resolución de expedientes, en un sistema que acumula cerca de 4 millones de casos pendientes.

Olmedo subraya un punto importante para quienes dependen de asilo o TPS: poseer una tarjeta de autorización de empleo no blinda a la persona contra una posible detención, por lo que resulta vital buscar asesoría profesional para fortalecer la defensa legal.

Esta urgencia contrasta con datos alarmantes, como los de Illinois, donde 400 000 personas califican para algún beneficio migratorio pero permanecen inactivas, arriesgándose a enfrentar precios más altos sin garantía de que el dinero recaudado mejore los tiempos de procesamiento en las oficinas federales.

