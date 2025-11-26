Empresa de Carolina del Norte recupera autos gratis a detenidos: así funciona la iniciativa

Suscríbete a nuestros canales

Una empresa local de Carolina del Norte ofrece un servicio de grúa gratuito para recuperar los vehículos de las personas detenidas en las recientes redadas migratorias.

La iniciativa busca evitar que las familias pierdan sus pertenencias, al transaportar los autos directamente a los familiares. Ramón Vargas, empleado de la compañía, aseguró que la ayuda se dirige a personas trabajadoras afectadas por los operativos.

¿Cómo ayudan a los detenidos en redadas migratorias?

La compañía de Carolina del Norte tomó una medida extraordinaria para mitigar el impacto de las redadas migratorias que afecta a la comunidad local. La empresa ofrece un servicio de grúa completamente gratuito para recoger los vehículos abandonados de los detenidos.

Esta acción fue grabada por el diario local y muestra cómo cargan los autos para entregarlos a los familiares.

Ramón Vargas, uno de los trabajadores que colabora con esta tarea, explicó que el servicio busca que las familias “no lo pierdan todo”. Vargas señaló que los carros fueron levantados en lugares de tránsito de personas de bien, como supermercados y la carretera principal.

¿Quiénes son los beneficiarios de la recuperación de autos gratis?

El trabajador de la empresa subrayó que el servicio se concentra en ayudar a personas trabajadoras y honestas de la comunidad.

Vargas indicó que no han recogido vehículos en bares o lugares de dudosa reputación, enfatizando que la ayuda se dirige a quienes usan el auto para ir de camino al trabajo o para hacer sus compras.

Ramón Vargas compartió que los operativos migratorios le han afectado emocionalmente. Vargas tiene amistades que fueron deportadas a pesar de ser “personas trabajadoras” y no tener “ninguna récord criminal”, lo que motiva la labor de la empresa.

¿Cuál es la reacción de las familias al recuperar su auto?

La entrega de los autos gratis es un momento de profunda emoción para las familias que enfrentan la crisis de la deportación de un ser querido. Principalmente se ayuda a las familias que están “destruidas” emocionalmente por la separación. Varias personas han podido hablar directamente con él cuando llevan el vehículo.

El trabajador mencionó el caso de una señora que acababa de tener un bebé recién nacido, quien se mostró “completamente agradecida” porque el carro era lo único que le quedaba. La compañía dijo que seguirá ofreciendo el servicio “hasta que Dios lo permita”.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube