Encomiendas

Liberty Express Europa anuncia medidas por alerta de seguridad en el espacio aéreo venezolano

Por Robert Lobo
Martes, 25 de noviembre de 2025 a las 03:00 pm
Liberty Express Europa anuncia medidas por alerta de seguridad en el espacio aéreo venezolano

La empresa de encomiendas Liberty Express emitió un comunicado este 25 de noviembre, en el que anuncian medidas para enfrentar la alerta de seguridad hecha por la Administración Federal de Aviación (FAA) relativas a las operaciones aéreas en el espacio venezolano.

La compañía informa que, debido a estas alertas de seguridad de la FAA sobre el espacio aéreo de Maiquetía, han implementado planes de contingencia y rutas alternativas para garantizar la llegada de los envíos a Venezuela.

Aclaran, que es posible que se experimenten ligeros retrasos en los tiempos de entrega estimados debido a estas complejidades operacionales.

Liberty Express agradece la comprensión y piden contactar a atención al cliente para consultas específicas sobre el estado de los envíos.

Visite nuestra sección de Nacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
belleza
Estados Unidos
farándula
Martes 25 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América