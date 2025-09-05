Requisitos para hacer envíos desde Venezuela al exterior a través de Zoom y DHL

Las empresas de envíos de remesas y encomiendas Zoom y DHL trabajan en alianza, por lo que a través de sus sedes puedes mandar paquetes a más de 200 países de Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos, Europa, Asia, África y el resto del mundo.
Envíos de paquetes desde Venezuela
Para usar este servicio desde Venezuela, las personas que van a realizar el envío del paquete deben acudir a la sede más cercana de Zoom y presentar los siguientes requisitos:
- 2 copias de la cédula vigente
- 2 copias del RIF vigente
Mientras que, las personas que recibirán el paquete deben presentar los siguientes requisitos:
- Dirección de la vivienda (destino) completa con referencia
- Teléfono
- Correo
- Código Postal
- Foto de la Cédula o pasaporte
El envió de documentos y mercancía es hasta con un peso máximo de 70 kilos. Dependiendo del peso varía el costo del envío.
