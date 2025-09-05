Requisitos para hacer envíos desde Venezuela al exterior a través de Zoom y DHL

Suscríbete a nuestros canales

Las empresas de envíos de remesas y encomiendas Zoom y DHL trabajan en alianza, por lo que a través de sus sedes puedes mandar paquetes a más de 200 países de Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos, Europa, Asia, África y el resto del mundo.

Envíos de paquetes desde Venezuela

Para usar este servicio desde Venezuela, las personas que van a realizar el envío del paquete deben acudir a la sede más cercana de Zoom y presentar los siguientes requisitos:

2 copias de la cédula vigente

2 copias del RIF vigente

Mientras que, las personas que recibirán el paquete deben presentar los siguientes requisitos:

Dirección de la vivienda (destino) completa con referencia

Teléfono

Correo

Código Postal

Foto de la Cédula o pasaporte

El envió de documentos y mercancía es hasta con un peso máximo de 70 kilos. Dependiendo del peso varía el costo del envío.

