MRW alerta el incremento de estafas con el uso de su marca: RECOMENDACIONES

El servicio de encomiendas MRW alertó a sus usuarios sobre el aumento de estafas digitales por parte de personas inescrupulosas que usan su logo para captar a sus víctimas. A través de un comunicado, informaron sobre estas acciones fraudulentas.

COMUNICADO DE MRW

Estimada comunidad de MRW Venezuela,



Queremos alertarlos sobre el aumento de estafas digitales en las que están utilizando nuestra marca y logo para ofrecer compras en línea fraudulentas. Rechazamos categóricamente estas acciones que buscan perjudicarlos.

¡Máxima Precaución! Para lo que recomendamos:

• Verifiquen la Fiabilidad: Antes realizar cualquier compra en línea, especialmente si el envío se origina en Colombia, investiga al vendedor, desconfía de ofertas dudosas.

• Revisa la procedencia de las cuentas: Los exhortamos a revisar el destino de los pagos a realizar y confirmar que están tratando con negocios legítimos.

• ⁠No caigas ante presiones extrañas y sin base, revisa todo con fundamento.



Les recordamos que nuestro único aliado autorizado y confiable para envíos desde Colombia a Venezuela es Servicios Expresos.



Su seguridad es nuestra máxima prioridad. Ante cualquier duda o verificación, contáctenos ÚNICAMENTE a través de nuestros canales oficiales:



• MRW Venezuela (WhatsApp): +58 414-2481189

• Servicios Expresos Colombia (Número Oficial): +57 315 2221182



Agradecemos su atención y confianza.



Atentamente,

MRW Venezuela

Octubre de 2025

