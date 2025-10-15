Abuelos de Caracas reciben nuevo sitio de atención y esparcimiento en Fuerte Tiuna: así son las instalaciones

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, entregó la residencia “La Viñeta”, ubicada en Fuerte Tiuna, que funcionará como sede de la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria.

“La casa del abuelo es una de las cosas más humanas y hermosas que estamos haciendo y debemos multiplicarla por cientos, por miles. Que vivan los abuelos y abuelas de la patria”, indicó el jefe de Estado.

El espacio está acondicionado con salones de juegos, áreas deportivas, jardines, espacios culturales con música y danza, así como una cancha destinada a los círculos de abuelos.

Asimismo, se contempla alimentación balanceada, hidratación, actividades físicas, lectura, proyección de películas, entre otras áreas para el bienestar colectivo.

“Este será un centro para impulsar los cuatro vértices de la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria. Y tenemos que acelerar las casas de los abuelos y abuelas en todo el país”, dijo Maduro.