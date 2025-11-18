Visas para el Mundial de Fútbol 2026: Trump sorprende con esta medida migratoria

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos activó un sistema de prioridad en las citas de visa exclusivo para viajeros que demuestren tener boletos para el próximo torneo de fútbol.

Durante un encuentro estratégico en el Salón Oval con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el mandatario Donald Trump instó a los visitantes a iniciar sus trámites de inmediato.

La idea es garantizar el ingreso fluido de los fanáticos internacionales, evitando saturaciones de último minuto.

Respaldo

En respaldo a esta medida, el secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó el despliegue de más de 400 oficiales consulares adicionales a nivel global.

Según CNN, esta es una acción importante que busca duplicar la capacidad operativa en las embajadas de mayor demanda y asegurar que la burocracia no impida la asistencia al evento.

Mundial 2026

Esta preparación logística responde a la magnitud inédita de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será la primera en la historia en contar con 48 selecciones participantes y millones de espectadores movilizándose por Norteamérica.

El torneo, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, se celebrará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026.

La inauguración tendrá lugar en el icónico Estadio Azteca de la Ciudad de México, mientras que la gran final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, consolidando a la región como el epicentro deportivo del año.

