¡Criptomonedas bajo la lupa! IRS aumenta la vigilancia y auditorías: conoce las nuevas medidas

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) refuerza su control fiscal sobre las criptomonedas, equiparándolas a activos tradicionales.

El IRS considera las criptomonedas como activos digitales sujetos a impuestos federales. Funcionan de manera similar a acciones o bienes raíces en términos de obligación fiscal.

Esto significa que la ganancia obtenida al vender o intercambiar activos se considera ingreso gravable.

¿Qué transacciones deben declarar los inversores?

Cualquier persona que vendió, recibió o intercambió criptomonedas debe reportarlo en su formulario federal. Esto incluye los ingresos obtenidos por servicios pagados con activos digitales.

Omitir esta información puede derivar en costosas auditorías y severas sanciones.

¿Qué medidas toma el IRS a partir del 2026?

El IRS intensificará su vigilancia sobre las operaciones con activos digitales para el año 2026.

La agencia anunció un aumento significativo en las auditorías para reforzar la transparencia en el mercado cripto.

Esta medida busca asegurar que los contribuyentes cumplan con la declaración precisa de sus ganancias en impuestos criptomonedas.

¿Cómo se calcula la ganancia gravable de cripto?

El monto de impuestos a pagar depende directamente de cuánto tiempo se mantuvo el activo.

Si la tenencia fue menor a un año, se aplican tasas de ganancias de capital a corto plazo.

Si la tenencia superó un año, aplican tasas a largo plazo, las cuales suelen ser más bajas.

¿Qué herramientas simplifican la declaración?

Plataformas como CoinTracker ofrecen soluciones automatizadas para el registro de movimientos.

Estas herramientas se conectan a billeteras y exchanges para generar reportes listos para el IRS (Formulario 8949).

Esto ayuda a los inversores a calcular automáticamente ganancias o pérdidas y a simplificar el proceso de cumplimiento.

