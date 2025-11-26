El DMV de Naperville lanza un modelo de "ventanilla única" y acaba con las filas: horarios y trámites permitidos

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) abrió este lunes en Naperville un nuevo modelo de “ventanilla única”, que ofrece todos los trámites en una sola estación de servicio.

La iniciativa busca aumentar la eficiencia y reducir el tiempo de espera para los residentes de Illinois. Este sistema es parte de una estrategia para construir todas las nuevas instalaciones del DMV bajo este formato.

¿Qué implica el modelo de “ventanilla única” para el DMV?

El concepto de “ventanilla única” es la principal novedad del nuevo DMV de Naperville, un suburbio del oeste de Illinois. El modelo elimina las rutas ilógicas que los clientes debían seguir anteriormente, consolidando todos los servicios en un único mostrador.

El sistema funciona gracias a que los empleados tienen una capacitación multidisciplinaria. Esto les permite ofrecer todo tipo de trámites, desde solicitudes y renovaciones de licencias de conducir hasta trámites de títulos de propiedad y solicitudes de REAL ID.

¿Qué trámites ofrece la nueva sucursal del DMV?

Según la oficina del secretario de Estado de Illinois, los clientes pueden usar los mostradores de servicio único para una amplia gama de trámites esenciales. Los servicios incluyen unirse al Registro de Donantes de Órganos y Tejidos y solicitar una tarjeta REAL ID, una nueva licencia de conducir o una tarjeta de identificación estatal.

Además, los residentes pueden renovar una licencia de conducir o una Licencia de Conducir Temporal para Visitantes (TVDL). La ventanilla única también permite solicitar una nueva placa con Pick-A-Plate y registrar o renovar la matrícula de su vehículo.

¿Por qué implementó el DMV el modelo de “ventanilla única”?

La implementación del modelo responde a la necesidad de mejorar la experiencia del cliente, al reducir la confusión y ahorrar tiempo. El Secretario de Estado de Illinois señaló que su administración utilizó datos para determinar las rutas más eficientes para los clientes.

El plan de “ventanilla única” fue anunciado por primera vez por Giannoulias en 2024. El funcionario expresó su entusiasmo, diciendo que la experiencia “elimina los silos, revolucionando la forma en que nuestras instalaciones atienden a los residentes de Illinois”, agregó.

¿Cuáles son los horarios y la ubicación del nuevo DMV?

Las nuevas instalaciones se ubican en 1771 W. Diehl Rd., Unidad 110, en Naperville. Es importante recordar a los residentes que la sucursal estará abierta solo con cita previa. Los horarios de atención son de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes.

Los sábados, el nuevo DMV operará de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. La oficina del secretario de Estado indicó que todas las nuevas instalaciones en Illinois se construirán con este sistema de “ventanilla única”, para establecer un nuevo estándar de servicio.

