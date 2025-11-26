Atlanta Thanksgiving Day Half Marathon: conozca la ruta y evite los cierres de tráfico

Este jueves 27 de noviembre, el Thanksgiving Day en Atlanta, Georgia, Estados Unidos (EEUU), llega con la realización del reconocido evento Invesco QQQ Thanksgiving Day Half Marathon, 5K, Mile & Dash.
Esta una de las carreras de celebración de Acción de Gracias más grandes y populares de EEUU, por lo que requiere numerosos cierres de calles a lo largo de su ruta por el centro de la ciudad.
Este se destaca por ser un circuito que atraviesa varias de las históricas y hermosas zonas y barrios de Atlanta, incluyendo Downtown, Midtown, Piedmont Park, Edgewood y Grant Park.
Lo primero que debe saber es que la carrera comienza bajo los icónicos anillos olímpicos de Atlanta.
- Todas las carreras comienzan y terminan en el área de Center Parc Stadium (755 Hank Aaron Dr SE, Atlanta, GA 30315).
- 5K: 7:15 a.m.
Cierre del recorrido 5K: 8:40 a.m.
- Media Maratón (Half Marathon): 7:30 a.m.
Cierre del recorrido Half Marathon: 11:25 a.m.
- Mile: 8:00 a.m.
- Dash: 9:15 a.m.
Se trata de una tradición festiva y culmina con una celebración post-carrera dentro del estadio.
Ruta con calles afectadas
- Inicio y Center Parc Stadium: Georgia Ave., Hank Aaron Dr., Cherokee Ave.
Desde temprano (aprox. 6:30 a.m.) hasta 11:30 a.m. Cierre total o de todos los carriles al inicio/fin.
- Primeras Millas (5K incluida): Capitol Ave., Capitol Square, Jesse Hill Dr., Decatur St., Jackson St.
Aprox. 7:00 a.m. a 9:00 a.m. Cierres totales o parciales (carriles derechos).
- Área de Piedmont Park Charles Allen Dr.: calles dentro del parque.
Aprox. 7:45 a.m. a 9:45 a.m. Cierre total dentro del parque y carriles en las vías de acceso.
- Inman Park/Candler Park: Virginia Ave., North Highland Ave., Blue Ridge Ave., Moreland Ave.
Aprox. 8:00 a.m. a 10:30 a.m. Generalmente, cierre de los carriles derechos.
- Tramo Final: Memorial Dr., Krog St., Cherokee Ave. (regreso al estadio).
Aprox. 8:30 a.m. a 11:30 a.m. Carriles derechos o cierre parcial.
- Las calles a lo largo de la ruta estarán sujetas a cierres de tráfico temprano en la mañana, algunos comenzando incluso antes del inicio de las carreras (aproximadamente a partir de las 6:30 a.m.)
- Las vías se reabren de forma progresiva a medida que los corredores terminan y la policía de Atlanta retira las barricadas.
- El cierre del recorrido de la Media Maratón es a las 11:25 a.m., por lo que las calles dentro de la ruta deberían reabrirse completamente poco después.
