Atlanta Thanksgiving Day Half Marathon: conozca la ruta y evite los cierres de tráfico

La carrera comienza bajo los icónicos anillos olímpicos de Atlanta, tome nota de las calles y horarios restringidos

Por Nayzai Saavedra
Miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 10:13 am

Este jueves 27 de noviembre, el Thanksgiving Day en Atlanta, Georgia, Estados Unidos (EEUU), llega con la realización del reconocido evento Invesco QQQ Thanksgiving Day Half Marathon, 5K, Mile & Dash.

Esta una de las carreras de celebración de Acción de Gracias más grandes y populares de EEUU, por lo que requiere numerosos cierres de calles a lo largo de su ruta por el centro de la ciudad.

Este se destaca por ser un circuito que atraviesa varias de las históricas y hermosas zonas y barrios de Atlanta, incluyendo Downtown, Midtown, Piedmont Park, Edgewood y Grant Park.

Lo primero que debe saber es que la carrera comienza bajo los icónicos anillos olímpicos de Atlanta.

  • Todas las carreras comienzan y terminan en el área de Center Parc Stadium (755 Hank Aaron Dr SE, Atlanta, GA 30315).

- 5K: 7:15 a.m.  

Cierre del recorrido 5K: 8:40 a.m.

- Media Maratón (Half Marathon): 7:30 a.m.

Cierre del recorrido Half Marathon: 11:25 a.m.

- Mile: 8:00 a.m.             

- Dash: 9:15 a.m.

Se trata de una tradición festiva y culmina con una celebración post-carrera dentro del estadio.

Ruta con calles afectadas

  • Inicio y Center Parc Stadium: Georgia Ave., Hank Aaron Dr., Cherokee Ave.

Desde temprano (aprox. 6:30 a.m.) hasta 11:30 a.m. Cierre total o de todos los carriles al inicio/fin.

  • Primeras Millas (5K incluida): Capitol Ave., Capitol Square, Jesse Hill Dr., Decatur St., Jackson St.

Aprox. 7:00 a.m. a 9:00 a.m. Cierres totales o parciales (carriles derechos).

  • Área de Piedmont Park Charles Allen Dr.: calles dentro del parque.

Aprox. 7:45 a.m. a 9:45 a.m. Cierre total dentro del parque y carriles en las vías de acceso.

  • Inman Park/Candler Park: Virginia Ave., North Highland Ave., Blue Ridge Ave., Moreland Ave.

Aprox. 8:00 a.m. a 10:30 a.m. Generalmente, cierre de los carriles derechos.

  • Tramo Final: Memorial Dr., Krog St., Cherokee Ave. (regreso al estadio).

Aprox. 8:30 a.m. a 11:30 a.m. Carriles derechos o cierre parcial.

- Las calles a lo largo de la ruta estarán sujetas a cierres de tráfico temprano en la mañana, algunos comenzando incluso antes del inicio de las carreras (aproximadamente a partir de las 6:30 a.m.)

- Las vías se reabren de forma progresiva a medida que los corredores terminan y la policía de Atlanta retira las barricadas.

- El cierre del recorrido de la Media Maratón es a las 11:25 a.m., por lo que las calles dentro de la ruta deberían reabrirse completamente poco después.

