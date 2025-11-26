Reyes del Black Friday: conoce las tiendas con más del 70% de descuento y sus horarios para este 2025

Suscríbete a nuestros canales

Faltan muy pocos días para el Black Friday 2025, lo que marca el momento ideal para que los cazadores de ofertas tracen su estrategia de compra.

Con el panorama minorista ofreciendo promociones cada vez más adelantadas, saber dónde dirigir los primeros pasos es clave para asegurar buenos precios.

Según datos del Diario de NY y la firma WalletHub, las mejores tiendas acaban de publicar sus horarios de apertura. Este informe es una herramienta crucial para planificar la jornada, ya que los compradores pueden llegar a ahorrar hasta un 86% este año.

¿Cuáles son las tiendas con los mayores descuentos?

El estudio de WalletHub reveló que el descuento promedio general de los minoristas evaluados es del 37.17%.

No obstante, algunas tiendas se destacan por ofrecer rebajas significativamente superiores. JCPenney se coronó por séptimo año desde 2014 con el primer lugar, ofreciendo un descuento promedio del 74.08%. Seguido por:

Belk (72.42%)

Macy’s (57.13%)

Kohl’s (45.39%)

The Home Depot (35.63%)

BJ’s (31.26%)

Amazon (29.63%)

Target (29.36%)

Best Buy (28.58%)

Walmart (28.54%)

Costco (15.08%)

Horarios para madrugadores este Black Friday

Las tiendas por departamento y los minoristas de grandes superficies suelen abrir temprano para recibir a los primeros compradores.

JCPenney | 5:00 a.m.

Kohl’s | 5:00 a.m.

Best Buy | 6:00 a.m.

Home Depot | 6:00 a.m.

Lowe’s | 6:00 a.m.

Target | 6:00 a.m.

Walmart | 6:00 a.m.

Belk | 6:00 a.m.

Macy’s | 6:00 a.m.

BJ’s | 7:00 a.m.

Costco | 9:00 a.m.

Consejos clave para compras inteligentes

Dado que las ofertas pueden extenderse hasta el Cyber Monday (1 de diciembre de 2025), los expertos aconsejan adoptar varias estrategias para maximizar los ahorros y evitar las compras impulsivas:

Muchos minoristas ofrecen la opción de reembolsos parciales si un artículo baja aún más de precio durante la temporada de fiestas.

Las compras en línea no solo ayudan a evitar las aglomeraciones, sino que también permiten acceder a promociones exclusivas para internet.

Utilizar herramientas de comparación en línea (como Google Shopping) o extensiones de navegador que muestren el historial de precios.

Establecer límites claros es crucial para evitar el uso excesivo de tarjetas de crédito y las compras de artículos innecesarios.

Conocer de antemano las políticas de devolución y de igualación de precios de cada tienda para evitar inconvenientes post-compra.

