Atención: Maduro ordena un plan especial para el retorno de venezolanos varados en el exterior

Suscríbete a nuestros canales

La vicepresidenta Delcy Rodríguez, informó sobre el plan ordenado por el presidente Nicolás Maduro para el retorno de los venezolanos varados en el exterior.

El plan también incluye facilitar los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera de nuestro territorio.

"El Gobierno de EE.UU. complace solicitud de María Machado para intentar bloquear el espacio aéreo de Venezuela. Frente a esta agresión, el Presidente Nicolás Maduro ha ordenado un plan especial para el retorno de los venezolan@s varados en otros países así como facilitar los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera de nuestro territorio. Venezuela ha activado todos los mecanismos multilaterales ajustados al Derecho Internacional para el cese inmediato de esta acción ilegítima e ilícita. ¡Venezuela vencerá siempre!", reza el mensaje difundido en Telegram.

La respuesta de Venezuela sobre la advertencia de Trump

Este sábado 29 de noviembre, el Gobierno de Venezuela se pronunció sobre el mensaje del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, con respecto al espacio aéreo nacional.

La acción es calificada como una "amenaza colonialista" de Estados Unidos, la cual "pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo".

Ante ello, Venezuela repudia el mensaje difundido por Trump, que considera una "agresión extravagante, ilegal e injustificada" contra la nación.

Además, el gobierno venezolano hizo un llamado directo a la comunidad internacional, a la ONU y a los organismos multilaterales, para rechazar con firmeza el acto que equipara a una "amenaza contra la soberanía y seguridad de nuestra Patria".

Trump difundió un mensaje publicado en su red social Truth indicando que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad".

La primera advertencia provocó suspensión de vuelos

El conflicto comenzó cuando Estados Unidos advirtió el pasado fin de semana, sobre supuestos riesgos que habían al volar a Venezuela.

El pasado sábado 22 de noviembre varias aerolíneas anunciaron la cancelación de sus vuelos desde y hacia Venezuela para el día lunes 24 de noviembre.

Según los diversos comunicados emitidos por estas, la medida responde al Aviso a los Aviadores (NOTAM) que emitió la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos (EEUU) el viernes 21 de noviembre.

En este NOTAM, la FAA anunció que estarán operando en el espacio aéreo venezolano, en una "intensificación de la actividad militar".

En respuesta el gobierno nacional suspendió las concesiones a 6 aerolíneas, por considerar que la decisión se tomó de forma unilateral:

Iberia Líneas Aéreas de España S.A.

Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP Portugal)

Aerovías del Continente Americano S.A. (AVIANCA)

Aerovías de Integración Regional S.A. (LATAM AIRLINES COLOMBIA)

Turkish Airlines

GOL Linhas Aereas S.A.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube