La recordada voz del limpiador de pocetas MAS recibe respuesta del fiscal General: este es el caso

El Ministerio Público respondió a la solicitud de la actriz y locutora, Josefa Hidalgo, quien solicito ayuda para recuperar un inmueble de su propiedad que permanece ocupado desde hace 8 años en Caracas.

Para el caso se designó a la Fiscalía 30 nacional, especializada en materia de restitución de vivienda, reiterando que el organismo "protege al adulto mayor".

¿Cuál es la solicitud de la actriz y locutora venezolana al Fiscal General?

De 90 años, Hidalgo explicó ser dueña de una residencia en Los Rosales en caracas, la cual se encuentra en franco deterioro y quienes la ocupan se niegan a desalojarla

"Señor Fiscal General Tarek William Saab, mi caso no es un caso normal, se trata de una mujer de 90 años de edad que urge recuperar su propiedad, señor fiscal yo espero que se me de pronta la restitución de mi propiedad".

Atención del MP al adulto mayor

El fiscal General informó esta semana sobre la atención especializada brindada a los adultos mayores a través del programa El Ministerio Público Protege al Adulto Mayor, que busca garantizar los derechos humanos y el acceso a la justicia de las personas de la tercera edad.

“Con este programa hemos atendido a 46.742 adultos mayores y hemos logrado 4.705 restituciones de locales comerciales, apartamentos y casas”, dijo.

