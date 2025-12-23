Todo sobre el programa “Breathe” de Los Ángeles: así puedes recibir $1.000 al mes

Suscríbete a nuestros canales

El Condado de Los Ángeles sigue trabajando para mejorar la situación financiera de sus residentes con "Breathe" (Respira), un programa innovador de renta básica garantizada.

Esta iniciativa ofrece $1.000 al mes sin ningún tipo de condiciones, lo que permite a las familias sentirse más tranquilas ante la presión económica que enfrentan hoy en día.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre este apoyo financiero, los requisitos para participar y el estado actual de las convocatorias.

¿Qué es el programa "Breathe" del Condado de Los Ángeles?

El programa Breathe es una iniciativa piloto de ingresos garantizados que busca combatir la pobreza y ofrecer estabilidad económica.

A diferencia de otros subsidios, este dinero se entrega sin restricciones sobre cómo gastarlo, bajo la idea de que los ciudadanos saben mejor que nadie cómo satisfacer sus necesidades básicas.

Este programa beneficia a dos grupos principales:

Cohorte General: 1.000 residentes que reciben apoyo durante 3 años.

Cohorte de Jóvenes en Crianza Temporal: 200 jóvenes que han salido del sistema de hogares de acogida (foster youth), quienes reciben el pago durante 2 años.

Requisitos: ¿Quiénes pueden calificar para los $1.000 mensuales en Los Ángeles?

Para participar en las convocatorias de Breathe, el Condado establece criterios específicos de vulnerabilidad económica y residencia:

Edad: Debes ser mayor de 18 años (o cumplir con el rango específico para la cohorte de jóvenes).

Ubicación: Residir en un vecindario del Condado de Los Ángeles que esté en o por debajo del Ingreso Medio del Área (AMI).

Ingresos: Los ingresos del hogar deben ser inferiores al límite establecido según el tamaño de la familia (generalmente el 100% o 120% del AMI).

Impacto financiero: Debes demostrar que has sufrido un impacto económico negativo (frecuentemente relacionado con los efectos post-pandemia).

Exclusividad: No puedes estar inscrito en ningún otro programa de renta garantizada de la ciudad o el condado.

Cabe mencionar que, el programa es inclusivo y está abierto a residentes sin importar su estatus migratorio.

¿Sigue vigente? Así puedes postularte

En este momento, el programa está en plena ejecución. Los participantes que fueron seleccionados en las rondas anteriores continúan recibiendo sus pagos mensuales.

Aunque las ventanas de solicitud suelen abrirse por poco tiempo (como sucedió en 2022 y en las expansiones posteriores), el Condado mantiene activa la plataforma para anunciar nuevas vacantes o extensiones.

Si quieres saber si hay una convocatoria abierta hoy o inscribirte en la lista de espera, visita el sitio web oficial.

El proceso se lleva a cabo completamente en línea, aunque el Condado también ofrece centros de apoyo presencial en varias bibliotecas y oficinas comunitarias para quienes necesiten ayuda con el formulario.

