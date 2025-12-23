Beneficios

Apoyo en Carolina del Norte: sitios que ofrecen despensas gratuitas este cierre de diciembre

Debido a los feriados del 24 y 25 de diciembre, muchas despensas han ajustado sus horarios.

Por Jheilyn Cermeño
Martes, 23 de diciembre de 2025 a las 04:23 pm
Ante el incremento de los costos durante las festividades y la dependencia de 1.4 millones de personas de los beneficios SNAP en Carolina del Norte, diversas organizaciones comunitarias han activado operativos especiales de entrega de alimentos y cenas navideñas.

Sitios que ofrecen despensas gratuitas este cierre de diciembre

Mañana miércoles, la Despensa Emanuel en Durham ofrecerá granos, frutas y vegetales de 2:00 a 4:00 pm.

Por su parte, el Ejército de Salvación en Raleigh mantendrá su entrega de comidas calientes de lunes a viernes a las 4:30 pm.

Fayetteville y apoyo a adultos mayores

  • Manna Kitchen (Fayetteville): Ofrece comidas calientes hoy y mañana de 11:30 am a 1:00 pm en el 128 South King Street.

  • Durham Center for Senior Life: Exclusivo para mayores de 55 años. Requiere cita previa (919-688-8247, ext. 103) para recibir una bolsa de alimentos mensual.

