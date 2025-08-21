Fraude millonario en Winn-Dixie: revelan cómo estafaban en sus pasillos en Miami-Dade

Suscríbete a nuestros canales

Arrestaron a tres individuos en el condado Miami-Dade por liderar un esquema de fraude que causó pérdidas superiores a 30 mil dólares a la cadena de supermercados Winn-Dixie.

Las pérdidas se produjeron mediante la compra ilegal de tarjetas de regalo. Los detenidos utilizaron una tarjeta alterada del Banco de Crédito de Bolivia (BCP). Las mismas fueron manipuladas para generar un código de error que hacía que las transacciones quedaran en espera según Telemundo Miami.

Esto llevó al sistema de Winn-Dixie a intentar procesar los cobros varias veces sin éxito, registrando finalmente las compras como pérdidas. Gracias a este método, lograron adquirir cientos de tarjetas de regalo de marcas como Apple, Amazon y Macy’s sin realizar ningún pago.

Investigación

El Escuadrón de Crímenes Organizados contra el Comercio Minorista del Miami-Dade Sheriff’s Office y los investigadores de Winn-Dixie llevaron a cabo la investigación.

La misma reveló más de 200 transacciones fraudulentas en diferentes supermercados del área. Las cámaras de seguridad jugaron un papel clave al documentar las compras, lo que permitió identificar a los sospechosos.

Un incidente notable ocurrió el 14 de agosto, cuando dos de los acusados adquirieron varias tarjetas de regalo y una bolsa de papitas antes de abordar el Carnival Sunrise.

Al regresar al Puerto de Miami, agentes federales y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) los arrestaron.

Detenidos

Las autoridades identificaron a los arrestados como Aida Justiniano Parada, de 43 años, Beatriz Paz-Roca, de 66, y Rogerio Da-Cunha-Fernandes, de 45.

Todos enfrentan cargos de fraude organizado y hurto mayor. Además, Parada y Da-Cunha-Fernandes tienen un "hold" de inmigración. Esto significa que no podrán salir bajo custodia incluso si logran pagar la fianza, ya que la policía los tiene bajo revisión migratoria.

Actualmente, los tres permanecen detenidos en el centro correccional TGK del condado Miami-Dade, donde las autoridades les fijaron fianzas que varían entre 2 500 y 10 000 dólares. Esto mientras investigan posibles conexiones con redes internacionales de fraude en el sur de Florida.

