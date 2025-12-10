LVBP

La LVBP no descansa: triple cartelera para este jueves 11 de diciembre

Tras una intensa jornada, la LVBP continúa su camino hacia la postemporada con una triple cartelera programada para el jueves 11 de diciembre.

Por Samuel Poleo
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 07:00 am
La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) no da tregua y presenta un calendario cargado para el jueves 11 de diciembre. Con la fase regular acercándose a su final, la urgencia por sumar victorias es máxima, y los tres juegos de la noche prometen ser decisivos para la tabla de posiciones.

Juegos para este jueves 11 de diciembre

Los tres encuentros de la noche se jugarán simultáneamente a las 7:00 pm:

  • 07:00 p.m.: Cardenales de Lara vs Caribes de Anzoategui

  • 07:00 p.m.: Leones del Caracas vs Aguilas del Zulia

  • 07:00 p.m.: Tigres de Aragua vs Bravos de Margarita

La jornada del 11 de diciembre será crucial para definir las distancias entre los clasificados y los equipos en riesgo, prometiendo una noche de emociones y mucho béisbol.

