La LVBP no descansa: triple cartelera para este jueves 11 de diciembre

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) no da tregua y presenta un calendario cargado para el jueves 11 de diciembre. Con la fase regular acercándose a su final, la urgencia por sumar victorias es máxima, y los tres juegos de la noche prometen ser decisivos para la tabla de posiciones.

Juegos para este jueves 11 de diciembre

Los tres encuentros de la noche se jugarán simultáneamente a las 7:00 pm:

07:00 p.m.: Cardenales de Lara vs Caribes de Anzoategui

07:00 p.m.: Leones del Caracas vs Aguilas del Zulia

07:00 p.m.: Tigres de Aragua vs Bravos de Margarita

La jornada del 11 de diciembre será crucial para definir las distancias entre los clasificados y los equipos en riesgo, prometiendo una noche de emociones y mucho béisbol.

