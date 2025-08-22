¡Alerta, Texas! Drones de comida rápida inician repartos en tu zona: ¿qué cadena los usa?

Suscríbete a nuestros canales

La cadena de restaurantes Chipotle ha comenzado a implementar un sistema innovador de reparto con drones autónomos en Texas, transformando la forma en que los clientes reciben sus pedidos digitales.

Este modelo busca disminuir el tiempo de entrega y llegar a zonas habitualmente difíciles de cubrir mediante métodos convencionales.

La información proviene del portal web Infobae, que destaca la alianza entre Chipotle y Zipline para lanzar Zipotle, un sistema de entrega aérea con drones denominados Zips. Esta tecnología permite entregar alimentos directamente en las residencias y espacios públicos, a través de vuelos automáticos.

Innovación en entregas y zonas de difícil acceso

El servicio Zipotle utiliza aeronaves pequeñas que recogen los pedidos preparados en puntos específicos llamados “Zipping Points”. Luego, cada dron realiza la entrega suspendiéndose a aproximadamente 91 metros de altura y depositando la comida con un descenso controlado hacia el destino indicado por el cliente.

De esta forma, se mejora la eficiencia y rapidez en la entrega, logrando atender zonas residenciales y parques públicos, donde el acceso tradicional es limitado.

Durante esta fase inicial, solo un grupo reducido de usuarios en el área metropolitana podrá utilizar el sistema, con la expectativa de ampliar progresivamente el servicio. Todos los pedidos deben realizarse a través de la aplicación móvil desarrollada por Zipline, compatible con dispositivos Apple y Android.

Características técnicas y capacidad de los drones

Los drones Zips tienen una capacidad de carga inicial de hasta 2.5 kilogramos por entrega, con planes de incrementarla a 3.6 kilogramos.

El sistema cuenta con protocolos de monitoreo en tiempo real para garantizar que los alimentos se entreguen en óptimas condiciones, manteniendo la frescura y temperatura necesaria.

La coordinación entre Chipotle y Zipline permite controlar la cantidad de pedidos a fin de optimizar la operación durante la expansión del servicio.

Este lanzamiento coincide con periodos en los que Chipotle ha respondido a observaciones de clientes acerca de porciones en sus sucursales

