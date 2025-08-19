Vuelo y uso de drones cambia en Venezuela: revelan nueva normativa en Gaceta Oficial este 19 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 19 de agosto, el ministro de transporte, Ramón Celestino Velásquez Araguayán, compartió detalles sobre la nueva normativa en Gaceta Oficial que cambia el vuelo y los usos de drones en Venezuela.

A través de sus redes sociales, el titular de la cartera de transporte informó de la normativa publicada bajo el N.° 6.927 de fecha 18 de agosto del presente año.

¿Qué dice la normativa en Gaceta Oficial sobre el vuelo y usos de drones en Venezuela?

"Informamos a nuestro pueblo que, en estricto cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y ante el deber del Ejecutivo Nacional de regular y controlar la navegación en el espacio aéreo de aeronaves y objetos no tripulados que se desplacen por el espacio geográfico venezolano, a través del Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Se dispone, de forma conjunta a los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Defensa y Economía y Finanzas, la Resolución Conjunta publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.927 de fecha 18 de agosto del presente año", inicia parte del escrito.



En tal sentido, aclaró que en la misma se suspende y prohíbe, en todo el espacio geográfico nacional, la compra, venta, fabricación, importación, distribución, instrucción, capacitación, adiestramiento, registro y las operaciones de vuelos de aeronaves pilotadas a distancia (RPA), sean aeronaves remotamente pilotadas o no pilotadas y aeromodelos, así como sus partes y componentes, por un lapso de treinta (30) días prorrogables, contados a partir de la publicación de la medida, con excepción de los organismos de seguridad ciudadana y de defensa de la nación.

"En este sentido, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), como autoridad aeronáutica de la República Bolivariana de Venezuela, y organismo que regula el uso de aeronaves y fiscaliza las actividades de la aeronáutica civil, será el encargado de dar cumplimiento a esta directriz, en coordinación con los órganos de seguridad y defensa del Estado, y podrá resolver aspectos no previstos en la Resolución", puntualizó.

