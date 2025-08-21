Engaño con gift cards: el error que permitió a ladrones robar dinero de clientes en Florida

Suscríbete a nuestros canales

Dos jóvenes chinos en Florida fueron arrestados tras estar involucrados en un fraude con gift cards.

Cao Yuan Liu, de 22 años, y Linghan Chen, de 26, fueron acusados de manipular tarjetas regalo en supermercados de varios condados para robar fondos a clientes desprevenidos, reseña la web Periódico Cubano.

Ambos enfrentan cargos federales por conspiración y posesión de dispositivos de acceso falsificados, delitos que podrían llevarlos a pasar hasta 15 años en prisión.

El esquema descubierto en supermercados

Según los registros judiciales, el fraude comenzó el 16 de diciembre de 2024 en una tienda del condado de St. Lucie, donde los acusados alteraron gift cards y las devolvieron al lugar.

Los clientes, al activarlas sin saber que estaban comprometidas, permitieron que Liu y Chen accedieran al dinero cargado. Cámaras de seguridad captaron a los sospechosos saliendo en una camioneta Bentley con matrícula de Nueva York.

Un día después, las autoridades allanaron su residencia e incautaron decenas de tarjetas, algunas de las cuales los acusados intentaron destruir arrojándolas al inodoro.

Posteriormente, otro operativo reveló más tarjetas dentro de su vehículo. La investigación determinó que al menos 42 tiendas en Florida resultaron afectadas, entre ellas establecimientos de St. Lucie, Martin, Palm Beach, Broward y Miami-Dade.

Investigación y riesgos para los consumidores

El caso está siendo investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami, con apoyo de la Oficina del Sheriff del Condado de Martin.

El fraude con gift cards es un esquema cada vez más común en Estados Unidos: los delincuentes suelen raspar códigos PIN y números de serie para revender tarjetas comprometidas o utilizarlas tras ser activadas.

También se han detectado estafas telefónicas y digitales donde impostores piden a las víctimas comprar tarjetas y entregar los códigos como supuesto pago de deudas o servicios urgentes.

Las autoridades recomiendan a los consumidores revisar cuidadosamente el estado de las tarjetas antes de comprarlas, adquirirlas solo en comercios reconocidos y desconfiar de cualquier solicitud inesperada de pago mediante este tipo de productos.

