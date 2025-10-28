Hay combos de limpieza en autolavados: conozca los precios y promociones

Suscríbete a nuestros canales

Autolavados ofrecen servicio completo que incluyen cambio de aceite, filtro, lavado de carrocería, de chasis, ducha marina; entre otros. Algunos tienen promociones como el Seguro por Lluvia 48 o suscripción a App de lavado.

El lavado para carro pequeño cuesta $ 12 y para camioneta por $ 15 en Arman2Motors, ubicado en Bella Vista. El servicio incluye aspirado, lavado de carrocería, fórmula marina para que queden brillantes los guardafangos.

El negocio ofrece servicio de “lavado completo del carro por debajo, que implica ducha con fórmula marina, lavado del motor, engrase; para carros pequeños cuesta $ 38 y para camionetas por $ 48; es un combo”, dijo el encargado del negocio, Juan Fernández.

Destacó que como parte de ese combo en promoción, ofrecen el Seguro de Lluvia 48, es decir, “si en las 48 horas posteriores al lavado del carro cayó un palo de agua, el cliente puede venir y se le lava el carro solo por fuera”.

Con la compra de aceite en el autolavado el servicio es más barato

Señaló que el cambio de aceite cuesta $ 10 para carros y camionetas si el cliente trae el lubricante de otra tienda; “si lo compra aquí cuesta $ 5. El lavado de motor para carro pequeño cuesta $10 y para camioneta por $ 12”.

La gerente de autolavado King Wash, en La Yaguara, María Luís González, indicó que lavar un carro pequeño cuesta $ 12 y camioneta por $ 20, al tipo de cambio vigente del BCV.

“Si se lleva el carro al puente, es para lavado de chasis, ducha marina, el precio por carro es $ 40 y por camioneta $ 60”, detalló.

Precisó que el negocio presta el servicio de pulitura por $ 110 para carros y $ 150 para camionetas. La pulitura implica tres pasos con productos 3M, se lava y pule el carro tres veces.

Mencionó el servicio Impecable consiste en “desarmar el carro por dentro, techo, alfombras, asientos; se lava y se vuelve a armar. Los carros pagan $ 120 y las camionetas $ 160”.

Con aplicación por suscripción lavan el carro en autolavado

Destacó que el negocio cuenta con una App en la que ofrece una suscripción por $ 55, con la cual el cliente puede lavar el carro el día que decida. Incluye lavado, aspirado, limpieza interna, fórmula marina en guardafangos y silicona en cauchos.

Indicó que el costo del cambio de aceite y filtro varía si se trata de carro, camioneta y del tipo de aceite que se utilice.

La cajera de Repuestos y Autoservicios La Paz, Yesenia Martínez, indicó que el lavado para un vehículo pequeño cuesta $ 25 e incluye ducha marina, lavado de motor y de chasis; para camionetas vale $ 40.

Ofrece el servicio de cambio de aceite, con el más económico, oil 2912 (árabe) para un carro cuesta $ 54, para una camioneta con Ultralub por $ 103.

