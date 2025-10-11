Consejos de especialistas en limpieza para quitar manchas de alfombras: con sencillos pasos e ingredientes muy comunes

Suscríbete a nuestros canales

Luego del parquet y la cerámica, las alfombras son las más usadas para vestir nuestros pisos. Sirven para dar confort y calor a nuestro hogar. Por esto es tan importante mantenerlas limpias y sin manchas.

A pesar de que hay empresas especializadas en realizar la limpieza de nuestras alfombras, es cierto que resulta costoso, engorroso y nos quita mucho tiempo el mover todos los muebles para luego, después de limpias, tener que esperar a que sequen para poder disfrutarlas.

Todas las molestias se acabaron porque aquí te contamos los mejores consejos para limpiar tus alfombras de manera sencilla y sin mucho trabajo ni ingredientes. Toma nota.

Foto: Freepik

Alfombras sin imperfecciones

Al seco: es una de las formas de limpiarlas más comunes, debido a su practicidad y rapidez de limpieza. Pasa cuidadosamente la aspiradora sobre tu tapete, asegurándote de eliminar todo el polvo. Coloca sal gruesa a media taza de agua tibia hasta que se forme una pasta blanquecina (puedes sustituir la sal con bicarbonato de sodio), aplica sobre la alfombra y déjala secar por varias horas. Una vez seco, pasa un cepillo sobre la superficie para quitar las manchas y vuelve a agregar bicarbonato en polvo y deja actuar por 30 minutos. Pasa la aspirado y listo, ya tienes una alfombra como nueva.

Quitar manchas: lo primordial para quitar las manchas de nuestras alfombras es actuar rápido. Una vez que se manche, límpiala inmediatamente con papel absorbente para quitar el exceso de producto. Luego limpia con una esponja no muy húmeda asegurándote de hacerlo de los bordes hacia adentro, así evitarás que la mancha se esparza.

*Vino tinto: frota el área con agua gasificada y coloca espuma limpiadora.

*Té o café: frota la mancha con una mezcla de detergente y vinagre blanco.

*Tinta de bolígrafo: pellizca la mancha con un paño bien limpio impregnado con leche.

Quitar olores: con el paso del tiempo, las alfombras van acumulando suciedad que pueden generar olores desagradables en el ambiente. Para eliminarlos solo debes espolvorear bicarbonato sobre su superficie, dejar actuar 30 minutos y aspirar. De esta forma fácil y rápidas, eliminarás cualquier mal olor de tus tapetes. Para culminar con un toque de aroma puedes perfumarla con aceites esenciales de lavanda, canela, geranio, o cualquier otro aroma de tu preferencia rociando un poco sobre el área con un aerosol.

Otras recomendaciones

* Aspira una vez por semana la alfombra o tapete.

* Una vez que has notado que tiene manchas la alfombra, no esperes más tiempo y actúa inmediatamente con su limpieza.

* Si tu problema es un chicle pegado en el pelaje de la alfombra, coloca un cubo de hielo sobre el chicle y déjalo hasta que se endurezca, así podrás retirarlo fácilmente.

* Dales mantenimiento un par de veces al año para que siempre luzcan limpias y perfectas.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube