¡Pendientes! Activan nuevos bonos de la Patria: consulte la lista este 11 de diciembre

La Plataforma Patria mantiene activos los pagos correspondientes a los programas sociales que corresponden a la segunda semana de diciembre.

Por lo que, para este jueves, los usuarios deben estar atentos a las notificaciones, ya que se espera la activación de nuevos bonos.

Los montos varían según cada programa y el ajuste aprobado por el Gobierno Nacional.

Activan nuevos bonos de la Patria: consulte la lista este 11 de diciembre

En las últimas horas, la plataforma Patria inició la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, diciembre 2025.

Este estipendio está dirigido a los trabajadores de la administración pública, nómina especial.

Entre los beneficiarios se encuentran: Trabajadores del sector público con cargos de confianza, personal militar, docentes activos del Ministerio para la Educación que participan en planes de formación específicos, como el de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, entre otros.

Esta asignación llega por el monto de 24.700,00 bolívares a cada beneficiario de la plataforma digital.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Patria se prepara para pagar los siguientes bonos

Además, se espera que en las próximas horas Patria comience a pagar los siguientes bonos:

100% Amor Mayor: Pensionados: 130,00 bolívares.

Bono Beca Universitaria (estudiantes universitarios): 1.485,10 bolívares.

Beca Enseñanza Media (estudiantes de bachillerato): 990,00 bolívares.

Importante: Los montos reflejados son solo un estimado, no oficial.

