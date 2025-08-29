La bacteria “come carne” mata a seis personas en este estado de EE.UU.: ¿Cómo evitar el contagio?

Suscríbete a nuestros canales

En Luisiana, Estados Unidos, la bacteria "come carne" ha matado a seis personas e infectado a 34 en lo que va del año.

Estas cifras ya superan con creces el promedio anual de la última década, que era de una muerte y siete contagios.

El Departamento de Salud del estado emitió un comunicado para urgir a los residentes a tomar precauciones, ya que los casos se han disparado recientemente.

Las autoridades informaron que las dos muertes más recientes ocurrieron después de que las víctimas consumieran ostras contaminadas con la bacteria Vibrio vulnificus, elevando a seis el total de fallecimientos este año.

Solo en lo que va de 2025, la cifra de muertes se ha sextuplicado y la de contagios casi se ha quintuplicado con respecto a los promedios anuales que se registraban desde 2015, reseña EFE.

¿Cómo afecta la bacteria “come carne” a los humanos?

La bacteria Vibrio vulnificus (conocida como "bacteria come carne") se reproduce en aguas costeras salobres.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) indicaron que las personas pueden infectarse de dos maneras:

Consumiendo mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras.

Al nadar con heridas abiertas.

Los expertos explican que, si bien la mayoría de los casos solo causa diarrea y vómitos, la infección puede llevar a complicaciones graves como la septicemia (una infección en la sangre), la necrosis tisular (muerte del tejido alrededor de la herida) o incluso la amputación.

Según los CDC, la infección es fatal para una de cada cinco personas.

¿Cuáles son los síntomas de la bacteria come carne?

Los síntomas de la infección por la bacteria Vibrio vulnificus (conocida como "bacteria come carne") varían dependiendo de la forma en que el microorganismo entra en el cuerpo.

Si se adquiere por comer mariscos crudos o poco cocidos:

Síntomas comunes: diarrea líquida, dolor de estómago, náuseas, vómitos, fiebre y escalofríos.

Complicaciones graves: en personas con sistemas inmunitarios debilitados, la bacteria puede entrar en el torrente sanguíneo y causar una infección grave que se conoce como septicemia. Sus síntomas incluyen fiebre, escalofríos, presión arterial baja y ampollas en la piel.

Si se adquiere a través de una herida abierta:

Síntomas en la herida: dolor intenso, enrojecimiento, hinchazón y calor.

Complicaciones graves: la infección puede extenderse rápidamente y causar fascitis necrosante, una afección en la que la bacteria destruye el tejido alrededor de la herida, lo que puede requerir amputaciones. También puede provocar sepsis y shock.

Es importante destacar que los síntomas pueden aparecer de forma repentina, a menudo dentro de las 24 horas posteriores al contacto con la bacteria.

Si sospechas que tienes una infección por Vibrio vulnificus, debes buscar atención médica de urgencia.

¿Cómo se evita el contagio de la bacteria “come carne”?

La bacteria Vibrio vulnificus vive en aguas saladas o salobres (una mezcla de agua dulce y salada), por lo que es crucial tomar precauciones si te expones a estos ambientes.

Evita el contacto si tienes heridas: No entres al mar, lagos o estuarios si tienes cortes, raspaduras, tatuajes o perforaciones recientes, quemaduras o cualquier herida abierta en la piel.

Usa protección: Si no puedes evitar el contacto, cubre bien tus heridas con un vendaje impermeable. Al caminar por la playa o zonas costeras, usa zapatos que te protejan de cortes o raspaduras con conchas y rocas.

Limpia las heridas de inmediato: Si tu herida entra en contacto con agua de mar o con jugos de mariscos crudos, lávala de inmediato con agua y jabón.

