Inameh pronóstico última hora: nubosidad y lluvias sobre estos estados

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó su pronóstico para las próximas horas en Venezuela.

Por Jheilyn Cermeño
Lunes, 01 de septiembre de 2025 a las 08:03 am

Este lunes 1 de septiembre para Venezuela, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé cielo parcialmente nublado y algunas áreas despejadas en buena parte del territorio nacional.

Asimismo, zonas nubladas con precipitaciones dispersas en partes de Bolívar, Amazonas, oeste de Guárico, partes de Apure, este de Barinas, sur de Portuguesa y Lago de Maracaibo.

En su pronóstico general, informó que se mantiene cielo parcialmente nublado alternando con zonas poco nubladas, resaltando nubosidad generadora de precipitaciones de intensidad variable en áreas de Bolívar, Amazonas, oeste de Guárico, Cojedes, partes de Apure, este de Barinas, sur de Portuguesa y Lago de Maracaibo.

¿Qué estima el Inameh para la tarde y noche?

Durante la tarde y noche, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología estima incremento de la cobertura nubosa acompañado de lluvias o chubascos con descargas eléctricas eventuales y ráfagas de viento.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Andes y Zulia.

Sobre la Gran Caracas, se esperan algunas lluvias aisladas en Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua y Carabobo.

