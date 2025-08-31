Padrino López advierte: Vamos a luchar si se atreven a poner un pie en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Defensa de la República, Vladimir Padrino López, aviritó este domingo a quienes quieran ingresar al país.

Durante una actividad del organismo, el ministro Padrino López aseguró que las fuerzas de seguridad del Estado se preparan para defender el país ante cualquier amenaza.

Padrino López lanza advertencia

De acuerdo con las declaraciones de Padrino López, “Le digo a los imperialistas del norte, estamos preparándonos y vamos a luchar si ustedes se atreven a poner un pie en Venezuela”.

Asimismo, señaló que el pueblo venezolano está preparado y tiene "plena conciencia patriótica" para velar por los intereses del país.

En este sentido, agregó que "El asedio ha servido para fortalecernos, para prepararnos más, ya con aquella misión clara que nos dejó el Comandante Chávez (…) todo lo que hizo para prepararnos para momentos como estos, de esta coyuntura que estamos pasando cuando el imperio norteamericano ha alzado su voz para amedrentar”.

Algunos sectores propician estas acciones

Adicionalmente, el ministro de Defensa aseguró que por la promoción de algunos sectores de la ultraderecha, estas acciones se presentnan en la actualidad.

Recordó además que estas acciones afectan profundamente a la nación, por medio de sanciones y bloqueos, con el único objetivo de "apoderarse del mas Caribe y establecer su hegemonía".

“Eso es lo que quieren algunos sectores, afortunadamente reducidos, que han propiciado toda esta situación de sanciones, de asedio contra la patria, que han llevado a nuestro país a herirlo con sus sanciones groseras, vulgares, para repetir los escenarios globales" agregó el ministro.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube