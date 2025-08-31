Gobierno activa plan para atender salud mental en Venezuela: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La Defensoría del Pueblo convocó a una mesa de trabajo con representantes de distintas instituciones gubernamentales, con el propósito de garantizar los derechos humanos y el bienestar de los venezolanos. La reunión se centró en fortalecer alianzas para la atención integral de las personas con problemas de salud mental.

El encuentro tuvo como objetivo principal la coordinación de acciones estratégicas entre los organismos que atienden a personas con requerimientos psiquiátricos, especialmente aquellas que se encuentran en situación de alta permanencia en calle, incluyendo a niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa busca reforzar el compromiso institucional con la inclusión, y la justicia social para este sector vulnerable de la sociedad, según lo expresado por los organizadores del evento, informó VTV.

¿Qué se determinó durante la jornada?

Durante la jornada, también se revisaron las peticiones y casos recibidos en las sedes regionales de la Defensoría del Pueblo. Esta articulación entre las instituciones del Estado venezolano tiene como fin ofrecer un abordaje oportuno y una atención integral a esta población.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas y contó con la participación de diversas autoridades. Entre los asistentes se encontraba el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, junto a la viceministra de Salud Colectiva del Ministerio del Poder Popular para la Salud, Dra. Luz Rodríguez.

También participaron el viceministro de Asuntos para la Paz, Emilio Feriozzi, y la presidenta del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), quien también preside el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis), Soraida Ramírez, entre otras figuras relevantes del ámbito de la salud y los derechos sociales.

