Mercado farmacéutico venezolano crece en comparación con 2024: ¿qué se proyecta para el fin de año?

Suscríbete a nuestros canales

El mercado farmacéutico venezolano reportó un crecimiento del 5,2% en comparación con julio de 2024, un notable contraste con el ritmo de crecimiento de los meses anteriores, señaló la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar).

El informe de Cifar revela que se distribuyeron aproximadamente 32,96 millones de unidades de medicamentos en el mes de julio, superando los 31,31 millones de unidades distribuidas en el mismo mes del año anterior; sin embargo, también señala que hay una leve desaceleración del crecimiento.

Esta cifra representa el incremento interanual más bajo registrado en los primeros siete meses de 2025, siendo la única de un solo dígito en dicho periodo, informó EFE.

¿Cómo le fue al mercado en los meses previos?

Previamente, el mercado había mostrado un crecimiento robusto, con aumentos del 39% en junio, 27% en mayo, 29% en abril, 17% en marzo, 21% en febrero y 10% en enero.

A pesar de la desaceleración puntual en julio, el mercado farmacéutico cerró el primer semestre del año con un crecimiento acumulado del 23,4% en comparación con el mismo lapso de 2024, lo que demuestra la continuidad de su expansión.

Precio promedio es el más bajo de la región

Según Cifar, el precio promedio de los productos del sector en Venezuela se mantiene en 4,36 dólares por unidad, siendo el "más bajo de la región" latinoamericana. La cámara citó ejemplos como Colombia (4,7 dólares), Ecuador (7,6 dólares) y República Dominicana (13,6 dólares) para ilustrar esta diferencia.

Por su parte, la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) indicó que la producción de las plantas farmacéuticas nacionales tuvo un crecimiento del 35,3% en 2024 respecto a 2023.

Además, en el primer trimestre de 2025, la producción creció un 28,7%, mientras que en el segundo trimestre el crecimiento fue del 25,5%, ambos en comparación con los mismos períodos del año anterior.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube