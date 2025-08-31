Mincomercio encabeza despliegue en establecimientos: monitorean precios

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el Ministerio de Comercio Nacional encabezó un despliegue para el monitoreo de precios en varios establecimientos.

A través de sus redes sociales, el ente compartió imágenes de la visita a los locales comerciales.

Mincomercio monitorea precios en establecimientos

En tal sentido, precisó que la jornada se efectuó en el estado Sucre de la mano con la gobernación y autoridades locales.

"Ministerio de Comercio Nacional, la Gobernación de Sucre y las alcaldías locales se unieron en un despliegue para el monitoreo de precios en todo el estado, como parte de las políticas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro. Este esfuerzo conjunto nos ayuda a consolidar una economía justa, al servicio de todos los sucrenses. Seguimos avanzando en la protección del poder adquisitivo del pueblo", se lee en su cuenta oficial de Instagram.

Recientemente, el organismo informó que llevó a cabo un taller para fortalecer el monitoreo de precios en el estado Sucre, promoviendo el uso del Sistema de Inspección de Precios (SIP) para proteger con información precisa y acción efectiva.

La actividad tuvo como eje central el uso del Sistema de Inspección de Precios (SIP), herramienta tecnológica que permite registrar, procesar y analizar la dinámica del mercado, garantizando que la información recolectada se traduzca en acciones concretas para la protección del pueblo, reveló una NDP.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube