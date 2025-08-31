Sistema Eléctrico Nacional: comité técnico revisa avances de las maniobras correctivas y preventivas

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas se llevó a cabo una nueva sesión de trabajo con la finalidad de evaluar estrategias orientadas a elevar la calidad, eficiencia y continuidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Por lo que un Comité Técnico de Análisis y Toma de Decisiones de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) encabezó el encuentro, según refiere una NDP.

Sistema Eléctrico Nacional

El encuentro reunió a especialistas en generación, transmisión y distribución de energía, y estuvo dirigido por el ministro para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez.

Esta jornada de debate y planificación estratégica contribuye al fortalecimiento de la seguridad energética como eje prioritario para la estabilidad nacional, así como al diseño de mecanismos que impulsen la sostenibilidad del SEN a futuro, agrega el boletín.

Durante la reunión se revisan los avances de las maniobras correctivas y preventivas ejecutadas en la infraestructura eléctrica del país, con énfasis en la mitigación de riesgos operativos y la garantía del funcionamiento óptimo de los equipos.

Las sesiones periódicas del Comité Técnico se enmarcan en los lineamientos de la 2T: Ciudades humanas para el buen vivir, servicios públicos e infraestructura, iniciativa orientada a asegurar el bienestar del pueblo venezolano.

