Pronóstico del Inameh para las próximas horas: ¿Dónde lloverá?

Para Venezuela, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé este 31 de agosto cielo con nubosidad fragmentada alternando con áreas despejadas en buena parte del país.

No obstante, se resalta zonas con desarrollo nuboso asociado a precipitaciones dispersas y de variada intensidad.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh en la Guayana Esequiba, Bolívar, sur de Anzoátegui, este de Sucre, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Barinas, Andes y Zulia, especialmente a media mañana.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche?

Durante la tarde y noche, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología estima que persistirá la nubosidad en buena parte del país, con incremento de la actividad convectiva generando lluvias o chubascos con descargas eléctricas eventuales y ráfagas de viento.

Según el Inameh, en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, sur de Anzoátegui, Guárico, Centro Norte Costero, Yaracuy, Cojedes, Portuguesa, Barinas, Apure, Andes y Zulia.

Por otra parte, la Onda Tropical Nº32 se desplaza por el centro del pais.

Ante ello, se observan zonas nubladas con precipitaciones dispersas y de variada intensidad al sur de la Guayana Esequiba, sur de Bolívar, suroeste de Amazonas, sur de Anzoátegui, Guárico, Apure, Barinas, partes de Portuguesa, oeste de Lara, norte de Falcón, Andes y Zulia; el resto del territorio nacional se aprecia con nubosidad fragmentada y áreas poco nubladas.

