¿Cómo impactará la renovación de licencia a Chevron en la producción del país? Esto dice el presidente de Conindustria

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Tito López, habló sobre el impacto de la renovación de licencia a Chevron en la producción de Venezuela.

Durante una entrevista en el programa 'Dos más Dos' de Unión Radio, López estimó el impacto de la actividad petrolera estadounidense en el país.

¿Cómo impactará la renovación de licencia a Chevron en la producción del país?

De acuerdo con las declaraciones de López, esta renovación podría afectar de manera positiva para el cierre del año 2025.

Al respecto afirmó que cree "que va a ser muy positivo y eso se va a ver en estos últimos cuatro meses del año, lo deberíamos ver impactado. Por eso, yo soy optimista en este sentido, creo que este año 2025 debemos estar cerrando en cifras positivas".

Asimismo, informó que ya instalaron las mesas técnicas para enfrentar los "ilícitos y contrabandos" que afectan la producción del país.

En este sentido, resaltó que "no es una mesa técnica más, ojo con eso, muchas de estas van a funcionar desde el seno de Conindustria y van a participar los presidentes de las comisiones".

"Hay una perspectiva positiva"

Respecto a la escuesta de Coyuntura Industrial del II trimestre de este año 2025 en relación al mismo período del año anterior, la industria venezolana muestra un crecimiento modesto. Aunque el sector experimenta un avance, también enfrenta retos importantes.

Sin embargo, resalta que "de cara al próximo trimestre, el 32% de las empresas manufactureras privadas esperan que su producción se mantenga igual".

Resaltando que a pesar de los desafíos, el índice de confianza del sector se sitúa en 5,5%, lo que indica una perspectiva positiva.

