Delcy Rodríguez lanza advertencia a EE.UU este 30 de agosto

Este sábado 30 de agosto, se lleva a cabo una movilización que recorre varias calles de la ciudad de Valencia.

La Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, lidera la marcha en compañía de autoridades regionales y municipales, hasta la Plaza Bolívar de Valencia.

De acuerdo con la información proporcionada por VTV, el objetivo de la movilización es "rechazar las amenazas imperialistas contra la Patria".

Marcha de este 30 de agosto en Valencia

Cientos de personas, entre jóvenes y adultos, caminan junto a la Vicepresidenta Rodríguez desde las adyacencias de la Plaza Pocaterra hasta la Plaza Bolívar de la calle Arvelo.

Al evento también asiste el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, el alcalde del municipio Libertador y parte de las autoridades del estado.

''Nosotros le decimos al Gobierno estadounidense que resuelvan sus problemas y se alejen de las costas. Nosotros estamos para defender nuestra dignidad y nuestra moral'', dijo Rodríguez.

Delcy Rodríguez advierte a Estados Unidos

En otras palabras, la Vicepresidenta expresó que Venezuela se encuentra preparada para advertir "a los halcones del norte" que no se atrevan a realizar maniobras violentas o agresivas.

"Somos su peor pesadilla y las mayores calamidades para el pueblo estadounidense están por venir si osan atacar al pueblo venezolano".

Rodríguez también envió una advertencia a las "fuerzas de agresión" para que "se alejen de las costas de Venezuela". Destacó que incluso los pescadores están preparados para unirse a la defensa de su patria.

Jornadas de alistamiento militar desplegadas

Dichas marchas se dan en simultáneo con la gran jornada de alistamiento militar que se desarrolla en más de mil puntos desplegados alrededor del territorio nacional.

Este sábado 30 de agosto también es la segunda etapa del Plan Nacional de Soberanía y Paz que el presidente Nicolás Maduro.

La jornada moviliza a los ciudadanos en más de 945 puntos estratégicos por todo el país. Se reúnen en plazas Bolívar, bases militares, empresas del Estado y comunidades.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aclaró que la participación es voluntaria y parte de una estrategia para responder a cualquier amenaza que venga de afuera.

"La milicia es el arma secreta y más contundente del pueblo venezolano", comunicó.

Con este segundo llamado, el gobierno espera movilizar a 4.5 millones de milicianos. para crear una estructura de defensa, capaz de enfrentar los retos internos y externos del país.

