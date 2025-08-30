Venezuela y Turquía tendrán nueva ruta marítima directa: conoce desde qué fecha

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Cámara Empresarial Venezolana-Turca (Caveturk), Hayri Kucukyavuz, anunció que Venezuela y Turquía fortalecen sus lazos comerciales con una nueva conexión marítima.

Durante una entrevista con Unión Radio, Kucukyavuz expresó que la ruta directa acorta los tiempos de envío de forma notable.

Antes, un viaje de carga podía tomar hasta 63 días, pero con esta conexión, el trayecto se reduce a solo 18 días.

Beneficios de la nueva ruta comercial directa

El 15 de septiembre, una ruta marítima comercial entre Venezuela y Turquía comienza sus operaciones.

El primer barco sale del puerto turco de Iskenderun y llega a La Guaira. El viaje directo facilita el comercio al reducir el tiempo de envío.

El costo por enviar un contenedor es de aproximadamente 3.400 dólares, una tarifa similar a la de otras empresas internacionales. Este precio accesible, junto con la rapidez del viaje, busca motivar a más empresas a participar en el intercambio.

"Lo mismo que cobra una empresa internacional (…), después de las conversaciones se ha logrado este primer paso y logro desde la Caveturk, gremio que ya agrupa más de 60 empresas (…) es una realidad. Ya tenemos los barcos, ya tenemos la fecha y lo más importante es llenar los contenedores y traerlos para Venezuela", dijo Kucukyavuz.

Dicho cambio ayuda a los empresarios a acelerar sus negocios y a reinvertir más rápido. El objetivo es que el comercio entre ambos países pase de 800 millones de dólares a 3 millardos de dólares.

¿Cuáles son los productos que viajan entre continentes?

El primer barco que zarpa de Turquía trae varios productos. Incluye harina de trigo, pasta, chocolate, aceite para motor, cosméticos, detergente y champú.

La nave tiene capacidad para 400 contenedores, lo que equivale a 10.000 toneladas de mercancía.

Con esta nueva ruta, "Venezuela podría exportar nuevos productos como la piña, el mango, la parchita, el limón y el aguacate hacia Turquía a través de Caveturk la exportación de rubros será de manera directa", explicó Kucukyavuz.

Además de café, camarones, pulpo, ajonjolí, frijol chino y otras frutas tropicales. La iniciativa busca ampliar la variedad de productos que Venezuela envía al exterior.

