Onda tropical N.°32 sobre Venezuela: ¿Cuál es el pronóstico del Inameh?

Para este sábado 30 de agosto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) indicó que en Venezuela se prevé cielo con nubosidad parcial en buena parte del país.

No obstante, se resaltan áreas con desarrollo nuboso asociado a precipitaciones de intensidad variable al norte de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Nueva Esparta, Monagas, Anzoátegui, Guárico y Zulia.

En su pronóstico general señaló que se observan zonas nubladas acompañadas de precipitaciones de variada intensidad en Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre, Anzoátegui, sureste de Guárico, este de Apure, este de Barinas, noreste de Mérida y Zulia; el resto del país se aprecia con nubosidad parcial y áreas despejadas.

También alertó sobre el paso de la onda tropical N.°32 sobre Venezuela.

¿Cuál es el pronóstico para la tarde y noche?

Por otra parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología estima que, durante la tarde y noche, persistirá nubosidad en buena parte del país.

Por lo que se espera, un aumento de la actividad convectiva generando lluvias o chubascos con descargas eléctricas eventuales y ráfagas de viento.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Nororiente, Centro Norte Costero, Llanos Centrales y Occidentales, Andes y Zulia.

