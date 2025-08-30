Conoce CrediAgro: la herramienta digital que permite a productores agrícolas acceder a financiamiento

Suscríbete a nuestros canales

La alcaldía del municipio Carlos Arvelo, presentó el programa CrediAgro, una iniciativa de financiamiento digital dirigida a fortalecer la economía agrícola y ganadera de la región.

Más de 800 productores de 15 comunas de Güigüe, Tacarigua, Belén y Manuare han sido informados sobre los beneficios de esta herramienta en un encuentro organizado por la Dirección de Desarrollo Agrícola y Ambiente. El programa busca impulsar la producción de hortalizas, frutas y aves, facilitando el acceso a servicios financieros sostenibles, informó VTV.

¿Qué se le instruyó a los productores en el encuentro?

Un total de 120 productores asistieron al primer encuentro del sector primario en el municipio. Se les informó sobre la inserción de CrediAgro, una plataforma de pagos a plazo sin intereses que funciona como un sistema de financiamiento digital. Esta herramienta permitirá a los pequeños y medianos productores adquirir insumos y semillas, así como comercializar sus cosechas.

Buscan impulsar venta y compras de insumos

El director de Desarrollo Agrícola y Ambiental, Carlos Lozano, explicó que esta iniciativa proporcionará a los pequeños productores los recursos para "obtener financiamiento, vender sus cosechas y comprar insumos". Lozano añadió que esto se "traducirá en mayor capacidad para la producción municipal, estadal y nacional de alimentos".

El programa CrediAgro tiene como objetivo facilitar los recursos económicos para incrementar la siembra de rubros clave como maíz y caraota, además de productos hortícolas y frutícolas. La iniciativa busca optimizar la cadena de producción, desde la siembra hasta la venta, mejorando la sostenibilidad económica de los productores de Carlos Arvelo.

