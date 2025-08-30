Otra medalla para Venezuela: joven de Bolívar se destaca en la Olimpiada Internacional de Geometría

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva medalla olímpica se celebra en Venezuela , tras la participación de un joven del estado Bolívar en la Olimpiada Internacional de Geometría.

El ministerio de Ciencia y Tecnología (Mincyt), informó sobre el logro de este joven a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Otra medalla para Venezuela

De acuerdo con la información difundida por el Mincyt, se trata del joven Joseph Pérez, oriundo del estado Bolívar, quien logró una medalla en la tercera edición de la Olimpiada Internacional de Geometría IGOC 2025.

Pérez participó en la categoría B del evento juntoa otros estudiantes de primero, segundo y tercer año, donde ganó la medalla de Bronce para Venezuela.

Olimpiada Internacional de Geometría

Cabe destacar que esta olimpiada se celebra en la modalidad en línea, la cual organiza el Centro Organizador de la Olimpiada STEM (OCSO). Este centro se dedica al desarrollo de las áreas STEM a nivel mundial.

Durante la competencia, Pérez demostró sus capacidades para el razonamiento lógico, la creatividad y el pensamiento deductivo a través una serie de problemas de geometría clásica y moderna.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube