Delcy Rodríguez advierte a EE.UU.: Les va a ir peor si se atreven a la agresión, seremos su calamidad

Este viernes, la vicepresidenta de la República, Delcy Roríguez, advirtió al gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) sobre atentar contra Venezuela.

Durante un acto en el estado Carabobo, Rodríguez adviritió a quienes piensen en una agresión militar contra Venezuela.

Delcy Rodríguez a quienes busquen una agresión contra Venezuela

La vicepresidenta adviritió a "quienes están pensando en el Norte, en una agresión militar a Venezuela, les va a ir muy mal".

En este sentido, Rodríguez señaló que el bloqueo económico contra Venezuela solo ha significado "una migración económica inducida".

Agregó que "nunca el pueblo venezolano había migrado fuera de su país", resalta además que "se fueron bajo la mentira de buscar nuevos horizontes, una esperanza económica y ya sabemos que ha pasado".

"La historia de nuestros migrantes, como fueron rechazados, como fueron víctimas de xenofobia, víctimas de discriminación laboral, casi en situación de esclavitud", recordó Rodríguez.

Advertencia de Rodríguez a EE.UU.

Respecto al gobierno estadounidense, Rodríguez aseguró que "es peor, lo que ellos han conocido apenas lo que ha significado las consecuencias del bloqueo económico que ellos tienen contra Venezuela".

Asegurando que "les va a ir peor si se atreven a la agresión, les va a ir mucho peor, seremos su calamidad, seremos su pesadilla y significará también la inestabilidad de todo este continente".

