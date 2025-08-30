¿Se extiende la prohibición? Aruba emite nuevo aviso sobre vuelos con Venezuela 

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, la Administración Federal de Aviación de Aruba emitió una nueva NOTAM sobre los vuelos con Venezuela.

Guillermo De Armas, abogado especializado en temas aeronáuticos, compartió la información a través de sus redes sociales.

Aruba emite nueva NOTAM sobre vuelos con Venezuela

"#NOTAM A0479/25 del aeropuerto Reina Beatrix de Aruba: Se prolonga la prohibición de vuelos entre Venezuela y Aruba por 90 días. Aplica para aviación general y comercial de pasajeros, carga y correo. Válido hasta el 27/11/2025", se lee en la publicación de su cuenta oficial de X.

Desde entonces, las autoridades aeronáuticas de Aruba han extendido la prohibición de vuelos comerciales de pasajeros, carga y aviación general desde y hacia Venezuela.

Se debe recordar que un NOTAM (acrónimo de la frase en inglés Notice to Airmen) es un aviso oficial que se transmite a los pilotos para alertarles de cualquier información esencial relacionada con la seguridad de un vuelo.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube