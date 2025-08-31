Onda Tropical Nº32: así afectará su paso en varios estados del país

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), difundió la noche de este sábado el pronóstico de la Onda Tropical Nº32 y a cuáles estados del país afectará.

A través de sus redes sociales, el Inameh difundió el pronóstico para las próximas horas en varios estados del país.

Onda tropical Nº32

De acuerdo con la información proporcionada por el Inameh, se "observa nubosidad generadora de precipitaciones y actividad eléctrica ocasional".

En este sentido, especifica que el pronóstico podría afectar "al sur de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, sur de Amazonas, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, Carabobo, sur de Aragua, Yaracuy, Lara, este de Falcón, Andes y Zulia".

Mientras que para el resto del país el Inameh estima un clima con el cielo parcialmente nublado.

