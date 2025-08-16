Revisan planes para optimizar el Sistema Eléctrico Nacional: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

Durante este sábado 16 de agosto, se revisaron los planes para optimizar el Sistema Eléctrico Nacional.

De acuerdo con el reporte en NDP, la actividad se llevó a cabo en la sede del Ministerio para la Energía Eléctrica, en Caracas.

Planes para optimizar el Sistema Eléctrico Nacional

La nueva sesión de trabajo del Comité Técnico de Análisis y Toma de Decisiones de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) examinó los avances de los planes de acción implementados para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

De igual modo, se informó que la jornada estuvo encabezada por el ministro para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez.

Además, se enfocó en ajustar las estrategias necesarias para consolidar mejoras continuas en la prestación del servicio eléctrico, garantizando su confiabilidad para la población venezolana.

Este mecanismo de seguimiento periódico busca fortalecer la capacidad operativa del SEN, en sintonía con los objetivos establecidos en la 2T: Ciudad Humana para el Buen Vivir, Servicios Públicos e Infraestructura.

Recientemente, a fin de fortalecer la capacidad de respuesta de los equipos operativos en 11 estados del país, el ministro para la Energía Eléctrica entregó 24 vehículos a la fuerza trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

En total son 24 vehículos y 11 camiones tipo cesta que van dirigidos a los estados: Aragua, Anzoátegui, Barinas, Carabobo, Falcón, Miranda, La Guaira, Lara, Portuguesa y Caracas forman parte del Plan Nacional de Recuperación de la flota mayor y menor.

También visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube