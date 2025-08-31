Rutaca lanza nueva conexión este 31 de agosto: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 31 de agosto, la aerolínea venezolana Rutaca ajusta su calendario de vuelos y estrena una nueva conexión.

A través de sus redes sociales, la compañía aérea compartió algunos detalles.

Rutaca lanza nueva conexión este 31 de agosto

Su nueva conexión aérea entre Caracas y Cumaná, capital del estado Sucre, tendrá una frecuencia semanal, operando exclusivamente los días domingo.

El vuelo saldrá desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía a la 1:20 p. m. y aterrizará en Cumaná a las 2:10 p. m., con una duración aproximada de 50 minutos.

El retorno está previsto para las 3:10 p. m., con llegada a Caracas a las 4:00 p. m.

Además, la aerolínea destacó que esta nueva ruta busca fortalecer la conectividad entre la región oriental y la capital del país, ofreciendo una opción rápida y segura para quienes deseen trasladarse por motivos turísticos, familiares o laborales.

Recientemente, el aeropuerto José Leonardo Chirino de Coro, estado Falcón, reactivó sus operaciones comerciales con una ruta Caracas-Coro efectuada por la aerolínea venezolana Rutaca.

