Alerta en las fronteras: Padrino López anuncia nuevo despliegue de militares

Este domingo, 31 de agosto, el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López, informó sobre un nuevo despliegue de militares.

En tal sentido y durante un balance de las operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) contra el narcotráfico, anunció que los efectivos acudirán a la Zona Binacional N.°1.

Padrino López anuncia nuevo despliegue de militares

En ese contexto, especificó que 15.000 efectivos se suman a la operación y que también contará con milicianos.

El objetivo es "limpiar esta zona de las actividades ilícitas" y crear condiciones para el desarrollo tanto de Venezuela como de Colombia, puntualizó el funcionario.

Balance de operaciones

Asimismo, indicó que, en la zona fronteriza con Colombia, se han destruido 21 campamentos y 36 estructuras de carácter logístico utilizados para el narcotráfico.

También mencionó la destrucción de siete astilleros en todo el territorio nacional.

En cuanto al decomiso de droga, precisó que asciende a 55 mil 818 kg.

Sobre la cifra de aeronaves y pistas vinculadas al narcotráfico incautadas, detalló que suman un total de 401 aeronaves y 94 pistas.

Además, precisó que, entre las incautaciones realizadas por la FANB, también fueron decomisadas embarcaciones, motores, cartuchos y 240 mil litros de combustible en todo el territorio nacional.

