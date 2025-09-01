¡Atentos! Inameh pronostica lluvias con descargas eléctricas en varias áreas de este estado

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó este domingo, lluvias y descargas eléctricas en varias zonas del país.

A través de sus redes, el Inameh difundió su pronóstico, en el cual señala que se epera que el cielo se mantenga parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional.

Pronóstico del Inameh

De acuerdo con la información proporcionada por el Inameh el cielo continúa parcialmente nublado en gran parte del país, por lo que se estima mantos nubosos con precipitaciones de intensidad variable.

Asimismo, señala que esta estimación podría presentarse en los estados Guayana Esequiba, sur de Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, partes de Miranda, sur del Distrito Capital, partes de Llanos Centrales/Occidentales y sur del Zulia.

Lluvias y descargas eléctricas

En este sentido, el Inameh destacó que se observan "células convectivas de rápida evolución que propician lluvias o chubascos y descargas eléctricas, en áreas de Miranda".

El pronóstico es para las próximas horas de la noche de este domingo en Miranda y en todo el territorio nacional.

