Con las manos en la masa: así operaba la banda que robaba carros en Chile y los vendía en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Un operativo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en El Vigía terminó con la captura de un hombre vinculado a una red transnacional dedicada al robo de vehículos en Chile.

Los funcionarios de la División contra la Delincuencia Organizada de Mérida detuvieron al sujeto cuando se desplazaba en un automóvil de nacionalidad chilena, que formaba parte de esta peligrosa organización criminal.

Una operación delictiva que cruzaba fronteras

Según los informes policiales, esta red criminal opera trasladando los vehículos robados de forma terrestre desde Chile hasta Venezuela.

Los delincuentes falsificaban la documentación de nacionalización para dar a los autos una apariencia de legalidad, con el objetivo de venderlos en el país como si fueran vehículos regulares.

El arresto en El Vigía es un paso crucial para desarticular este grupo delictivo.

La PNB ejecutó labores de investigación y seguimiento que permitieron identificar la forma de operar de la banda, que se dedicaba a un lucrativo, pero ilícito, comercio de autos robados.

La captura y el futuro de la investigación

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para enfrentar a la justicia.

Las autoridades continúan con las investigaciones para ubicar a otros implicados y recuperar más automóviles en situación irregular.

La Policía Nacional Bolivariana enfatiza su lucha constante contra el crimen organizado y el contrabando, e insta a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube