Pareja de colombianos ataca a joven por creer que era venezolana: Piojosa, invades nuestro país

Una joven colombiana, que se identifica en Instagram como @coxcortes, denunció que la noche del domingo recibió comentarios xenófobos y clasistas por parte de una pareja, mientras salía de un festival que se realizó en Bogotá.

“La noche de ayer fui agredida por una pareja xenófoba y clasista a la salida del Festival Cordillera. Sin ningún contexto empezaron a insultarnos y atacarnos verbalmente”, escribió la joven.

La publicación está acompañada de un video en el que se observa a una mujer invadiendo el espacio personal de la joven al levantarle una parte de su cabello y diciéndole de manera despectiva “tu eres una piojosa, venezolanos invaden nuestro país”.

Unos segundos después, el hombre que acompañaba a la mujer le hace un gesto fálico con la mano golpeando la cámara del teléfono de la joven y, al mismo tiempo, le expresa palabras ofensivas.

Ante esto, la joven, que durante todo el audiovisual se le vio respondiendo a los agresores de una manera calmada, rechazó que estas situaciones en este tipo de eventos, “porque la música y los festivales deberían ser espacios de unión y diversidad, no de odio ni discriminación”.

“No respondí con violencia porque creo que el mayor castigo para estas personas es la cancelación social. Les pido su ayuda para identificarlos, ya que quiero adelantar una demanda y no permitir que algo así quede impune”, dijo.

Los internautas expresaron su apoyo a la joven en los comentarios del post de Instagram, donde, además, dieron a conocer la identidad de los agresores y los cargos que ocupan en una importante empresa del sector salud con sedes en varios países.