El secreto mejor guardado de la Feria de Texas 2025: platos irresistibles por menos de $10

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos advirtió que este 2025 los visitantes de la Feria Estatal de Texas encontrarán precios más altos en los puestos de comida, luego de que los alimentos subieran alrededor de 3 % en el último año.

Aun así, los organizadores confirmaron que habrá espacios accesibles para quienes no quieran gastar demasiado en su visita al Fair Park de Dallas.

El concesionario Abel Gonzales, conocido por inventar el “Deep Fried Butter” en 2009, dio un giro inesperado este año al abrir Cheap Eats, un puesto con un menú completo de platillos por $10 dólares o menos.

Platos económicos en medio de la inflación

La oferta incluye hamburguesas, papas fritas y rollitos primavera. Lo más barato será un hot dog, que costará entre $3 y $4 dólares, convirtiéndose en la opción más accesible de toda la feria.

Este gesto busca equilibrar la experiencia de los asistentes, ya que en otro de sus puestos Gonzales vende la famosa langosta frita por $80 dólares, el platillo individual más caro de la feria.

“En un puesto puedes probar un hot dog de $3 y en otro una langosta de lujo. Es lo mejor de ambos mundos”, aseguró el concesionario.

Novedades gastronómicas

La feria, que se celebrará del 26 de septiembre al 19 de octubre de 2025, llega con una amplia oferta de sabores. Entre las novedades destacan:

Rousso’s Fat Bacon , dedicado al tocino en todas sus formas, desde cheesecake glaseado con bourbon hasta bacon cubierto con chocolate de Dubái.

Mr. Ramen Fusion , con sopas servidas en vasos altos para llevar, además de platillos como birria Cheeto balls y churros fritos.

Vegan Vibrationz , el primer puesto 100 % vegano de la feria, con burritos, hamburguesas y nachos sin carne ni lácteos.

Lobster Lounge, especializado en mariscos con rollos, palomitas y mac de langosta.

Los visitantes también encontrarán nuevas propuestas de barbacoa, postres como fresas cubiertas de chocolate y rollos de canela, además de bebidas portátiles en bolsas colgantes.

La Feria Estatal de Texas 2025 promete ser una mezcla de innovación, tradición y contrastes de precios, donde se podrá gastar desde unos pocos dólares hasta más de $80 en un solo platillo.

