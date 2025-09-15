Esta ciudad de Texas está al borde del colapso: solo tiene fondos para dos semanas

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de La Marque, Texas, enfrenta una crisis financiera sin precedentes que amenaza con paralizar servicios esenciales en menos de quince días.

La administradora municipal interina, Barbara Holly, confirmó que solo quedan 1.2 millones de dólares en caja, una cifra insuficiente para cubrir los gastos de la localidad por más de dos semanas.

“Nos quedan solo $1.2 millones”, advirtió Holly en entrevista con KPRC 2, señalando que el déficit es el resultado de ingresos mal calculados y gastos superiores a lo presupuestado.

Según la funcionaria, para cerrar el año la ciudad requiere hasta 5 millones de dólares, aunque la cifra podría reducirse a 3 millones si la temporada de huracanes no genera costos adicionales.

Causas de la crisis y falta de transparencia

La administradora explicó que los líderes anteriores “no obtuvieron los ingresos que proyectaron y gastaron más de lo que dijeron que iban a gastar”, lo que generó un desequilibrio que hoy deja a La Marque sin margen de maniobra.

Además, criticó la ausencia de estados financieros mensuales y auditorías puntuales, una práctica que ha debilitado la confianza de los residentes y limitado la capacidad del consejo municipal para tomar decisiones informadas.

Vecinos como Laura Divine denunciaron públicamente la mala gestión. “¿Dónde está nuestro dinero? Al parecer, se ha ido a alguna parte”, cuestionó, recordando que el año pasado se rechazó una auditoría forense de las cuentas municipales.

La comunidad ahora reclama más supervisión y transparencia en el gasto público.

Medidas urgentes sobre la mesa

Holly planteó acciones inmediatas para evitar la parálisis: aumento de impuestos, alzas en tarifas de agua, alcantarillado y basura, o un préstamo de emergencia.

“Lo que necesitamos ahora son dólares para mantener las luces encendidas”, enfatizó en un mensaje al consejo.

Desde su llegada hace cinco semanas, impuso un congelamiento de contrataciones y suspendió viajes y capacitaciones para reducir costos.

También recomendó que el comité de finanzas establezca una guía de control que prevenga otra crisis similar.

Aunque descartó actividad criminal en su revisión preliminar, Holly advirtió que la inestabilidad financiera pudo haberse gestado hace dos años y que la ciudad corre el riesgo de no sobrevivir si no se toman medidas inmediatas.

