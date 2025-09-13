¡Alerta, Texas! Así puedes proteger tu casa de los escorpiones: conoce dónde se esconden

Suscríbete a nuestros canales

A medida que el calor del verano se hace más intenso, también aumenta la actividad de los escorpiones en Texas.

La temporada alta, que va desde la primavera hasta el otoño, trae consigo una mayor probabilidad de encontrarse con estos arácnidos, especialmente en zonas rurales y suburbanas.

Los escorpiones buscan refugio del calor y la sequedad, lo que a menudo los lleva a invadir hogares en busca de humedad y alimento.

¿Dónde prefieren esconderse los escorpiones de Texas?

Los escorpiones son criaturas nocturnas que prefieren esconderse en lugares oscuros y protegidos durante el día.

Según el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, es común encontrarlos bajo rocas, troncos, pilas de madera, macetas y escombros de jardín.

Dentro de las casas, se refugian en áticos, sótanos, garajes y armarios.

También se esconden en grietas de cimientos y paredes, y pueden entrar a través de tuberías o desagües sin sellar.

El escorpión de cola rayada es la especie más común en el estado y, aunque su picadura es dolorosa, rara vez es mortal.

Recomendaciones para mantener las casas a salvo de escorpiones en Texas

Organizaciones de control de plagas y expertos en vida silvestre aconsejan varias medidas preventivas:

Primero, sella todas las grietas y huecos en las paredes, pisos y cimientos. Instala burletes en puertas y ventanas para evitar que entren.

Mantén el exterior de tu casa limpio y ordenado, eliminando pilas de madera, rocas y otros escombros donde puedan esconderse.

Dentro de la casa, reduce la humedad y el desorden. Asegúrate de que las tuberías no tengan fugas y utiliza deshumidificadores en sótanos y áreas húmedas. Sacude la ropa y los zapatos antes de usarlos, especialmente si los guardas en el piso.

El uso de insecticidas residuales específicos para escorpiones en los perímetros de la casa puede crear una barrera protectora.

Al tomar estas precauciones, puedes reducir significativamente el riesgo de un encuentro no deseado con estos arácnidos.

